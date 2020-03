Tole je seznam okuženih po slovenskih občinah

18.3.2020 | 14:05

Število okuženih po slovenskih občinah (večja slika na povezavi spodaj) (Vir: NIJZ)

Število pregledanih bolnikov na SARS CoV-2 in število pozitivnih bolnikov na okužbo s SARS CoV-2, 18.3.2020 do 14. ure (Vir: NIJZ)

Število potrjenih okužb po regijah do 14. ure (Vir: NIJZ)

Danes do 14. ure so v Sloveniji okužbo s koronavirusom potrdili pri 286 osebah, opravili pa so skupaj 8730 testiranj. Po podatkih do 10. ure 51 okuženih prihaja iz Jugovzhodne Slovenije in eden iz Posavja.

NIJZ pa je včeraj objavil tudi seznam okuženih po občinah. Na našem območju jih po današnjih podatkih največ (21) prihaja iz Metlike, sledita Semič (6) in Novo mesto (6), ...

Do včeraj je bil sicer vsaj en primer okužbe COVID-19 potrjen v 76 občinah (36 odst. vseh slovenskih občin), po dve ali več okužb pa imajo v 36 občinah.

Pristojni sicer ocenjujejo, da je dejanska številka okuženih vsaj petkrat večja.

Celoten seznam najdete na tej povezavi.

B. B.