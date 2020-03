Trebnje ukrepa: Tolpe obroke za starejše bo pripravljal Trimo

18.3.2020 | 17:40

Župan Alojzij Kastelic poziva k spoštovanju zaščitnih ukrepov in navodil. (Foto: R. N.

Trebnje - Štab Civilne zaščite Občine Trebnje se je včeraj sestal na izredni seji, kjer se je seznanil s stanjem v občini glede okužb s korona virusom. Opozorili so, da je v občini Trebnje povečano število okuženih oseb in da nekateri še vedno ravnajo nespametno oziroma v neskladju s protokoli preventivnega ravnanja, ki jih priporoča NIJZ. "Pretekli teden se je iz tujine namreč vrnila skupina posameznikov, ki beleži to povečano okuženost," prek spletne strani občine sporoča župan Alojzij Kastelic.

"Zaradi tega vse ponovno prosimo, da ravnate samozaščitno in upoštevate vsa navodila in protokole preventivnega ravnanja. Vse informacije najdete na spletni strani NIJZ," poziva Kastelic.

Od včeraj so tudi v občini Trebnje zaprta vsa športna in otroška igrišča, lokali in nekatere trgovine so zaprle svoja vrata, tudi v primeru pogrebov treba vzdrževati primerno razdaljo cca 1,5 m, da ne pride do okužbe, pravi župan in poziva, da se lahko pogrebi odvijajo izključno v ožjem družinskem krogu.

Za dostavo živil iz trgovine za občane, ki nimajo lastnega prevoza oz. sorodnikov, ki bi lahko pomagali, so v Trebnjem aktivirali gasilce, ki so dosegljivi na telefon: 031 / 602 - 803.

Za dostavo zdravil, spet za tiste, ki nimajo svojcev in so starejši, lahko pokličite na številko Zdravstvenega doma Trebnje 07/ 3481 740 ali 07/ 3481 780. Za ta del je s strani Civilne zaščite pooblaščen dr. Zdenko Šalda.

Glede na to, da so vsi lokali v Trebnjem zaprti, bo Rdeči križ Trebnje skupaj z podjetjem Trimo zagotovil tople obroke, ki jih sedaj ni mogoče dobiti, namenjeni pa so starejšim.

"Naj iz tega mesta kljub vsemu pomirimo tiste, ki vas je pretirano strah, da v kolikor se držite navodil, ni nobene možnosti za okužbo. Ne dovolite, da se vam kdo približa, posebno če ste ogrožena skupina, to so starejši od 60 let. Spoštovane občanke in občani, glejmo s polno mero optimizma v prihodnost in ostanite zdravi," je še zapisal župan Kastelic.

V občini so odpli tudi telefonsko številko za psihološko podporo občanom. Kdor jo potrebuje, lahko med 11 in 15. uro pokliče na 030 322 807.

Vsem občanom svetujejo, naj v primeru suma na okužbo ostanejo v domači oskrbi in se najprej posvetujejo z izbranim zdravnikom. Če ta ni dosegljiv naj pokličejo dežurno ambulanto ZD Trebnje na 07 3481 740, v primeru nenadnega poslabšanja zdravja pa 040 378 300.

V zdravstveni dom preko glavnega vhoda ali urgence ne vstopajte, ampak počakajte zunaj ali v vozilu, še sporočajo s trebanjske občine.

B. B.