Največja potreba po prostovoljcih za triažno točko

18.3.2020 | 18:20

V Kočevju so združili moči. (Foto: občina Kočevje)

Kočevje - V Kočevju so v sodelovanju z različnimi ustanovami in podjetji vzpostavili mrežo prostovoljcev ter interventno pomoč starejšim občanom in rizičnim skupinam prebivalcev za dostavo nujnih življenjskih potrebščin. »Ekipa prostovoljcev za oskrbo, ki jo trenutno sestavljajo zaposleni na Občinski upravi Kočevje, je doslej opravljala predvsem dostavo zdravil osebam v izolaciji, opravljena pa je bila tudi dostava živil starejši osebi, ki živi sama,« so sporočili z občine Kočevje.

Na telefonsko številko 070 183 048, ki je na voljo od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro, so prejeli že ogromno klicev. Vsem se trudijo odgovoriti po najboljših močeh in svetovati, kako se lahko organizirajo sami in izkoristijo na primer spletne trgovine ter dostavo hrane na dom.

»Rdeči križ Kočevje je vzpostavil mrežo prostovoljcev, ki bo izjemnega pomena, v kolikor se razmere v bodoče poslabšajo. Doslej se je na poziv odzvalo 31 posameznikov, 18 za oskrbo starejših, osem za pomoč na triažni točki in pet za varstvo otrok. Trenutno imamo še vedno največjo potrebo po prostovoljcih prav za triažno točko, saj so vsi prostovoljci že razporejeni na delo in nam primanjkuje dodatnih oseb. Iščemo bolničarje civilne zaščite z opravljenim 70-urnim tečajem prve pomoči ter polnoletne dijake in študente višjih letnikov zdravstvene smeri,«so zapisali v sporočilu za javnost.

Vsem se iskreno zahvaljujejo za odziv in pomoč v teh časih, ko lahko s skupnimi močni, povezovanjem in sodelovanjem naredimo največ.

R. N.