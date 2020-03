V kleti gorela drva

19.3.2020 | 07:00

Davi ob 4.26 uri so v Dolenji vasi pri Krškem, občina Krško v kleti objekta gorela drva. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Dolenja vas, ki so požar pogasili, prezračili prostore in objekt pregledali s termo kamero.

Včeraj ob 14.46 je v Željnah, občina Kočevje, na robu vasi gorelo na travniku. Gasilci PGD Šalka vas in Kočevje so pogasili kup smeti in okoli 20 kvadratnih metrov travnika in gozdne podrasti.

Ob 18.39 je ob Rudniškem jezeru v Kočevju gorel travnik. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Danes brez eletkrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC, na izvodu ŠENTLOVRENC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.