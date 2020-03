Okuženih 319 oseb. Ob polnoči prepoved zbiranja več kot pet ljudi.

Število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji se povečuje - po danes znanih podatkih je okuženih 319 oseb, tstiranih je bilo 9860 oseb. V bolnišnični oskrbi je bilo včeraj 29 oseb, potrjena pa je bila ena smrt bolnika s koronavirusom, osebe iz rizične skupine - vlada medtem zaostruje ukrepe proti širjenju okužb. Na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja ocenjujejo, da je dejansko število okuženih ljudi okoli petkrat večje.

Vlada pripravlja odlok, ki prepoveduje zbiranje več kot pet ljudi na javnih površinah. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je včeraj medijem po seji vlade dejal, da bo predviden tudi nadzor in kazni. Prepovedi bo v veljavo stopila najverjetneje šele s petkom ob polnoči. Kot je pojasnil, morajo še doreči nekaj podrobnosti, predvsem, da bodo tisti, ki opravljajo nujne službe za delovanje države, še lahko prišli na svoja delovna mesta.

Drugi zaostreni ukrepi vlade

Slovenija je še zaostrila ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa. S polnočjo se je še zmanjšalo število mejnih prehodov, kjer bo mogoče prečkati slovensko-italijansko mejo. Pri poslovanju trgovin je vlada uvedla del dneva, ko bodo prednost pri nakupih imele ranljive skupine. Pristojni rešujejo tudi zaplet pri dobavi zaščitne opreme.

DZ bo po nujnem postopku sprejemal več zakonov, s katerimi naj bi vsaj nekoliko omilili posledice epidemije novega koronavirusa za gospodarstvo. Med drugim namerava država priskočiti na pomoč delodajalcem, ki bodo delavce zaradi motene dobave ali izpada naročil napotili na čakanje na delo doma.

Po obolelih JV Slovenija na 2. mestu

Po epidemioloških podatkih obolele osebe prihajajo iz naslednjih statističnih regij (podatki od včeraj): 101 iz osrednjeslovenske, 51 iz jugovzhodne Slovenije, 40 iz savinjske, 28 iz podravske, 18 iz gorenjske, 11 iz primorsko-notranjske,10 iz koroške, osem iz obalno-kraške, sedem iz pomurske, štirje iz goriške, dva iz zasavske in en iz posavske regije. Pet obolelih je tujih državljanov.

Epidemiološka obravnava potrjenih primerov je v teku. Med obolelimi je 137 žensk in 149 moških, ena oseba je umrla. Največ obolelih - 99, je v starostni skupini med 30 in 49 let starosti.

