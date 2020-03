Družini Koprivc z enajstimi otroki odličje sv. Jožefa

19.3.2020 | 09:30

Družina Koprivc leta 2011 ob krstu hčerke Mance (na levi novomeški škof msgr. Andrej Glavan). Zaradi razmer v povezavi z novim koronavirusom je podelitev odličja namreč prestavljena na poznejši čas, verjetno na eno od majskih nedelj v dolenjskem romarskem središču Zaplaz.

Novo mesto - Danes, 19. marca, Škofija Novo mesto obhaja praznik sv. Jožefa, ženina Device Marije, ki ga časti kot varuha vesoljne Cerkve in glavnega zavetnika novomeške škofije. Ob tej priložnosti v Škofiji Novo vsako leto podelijo najvišje škofijsko priznanje Odličje sv. Jožefa.

Prejmejo ga osebe, ki jih odlikuje zgledno krščansko življenje in poseben prispevek za krajevno Cerkev. Od leta 2008 je to odličje prejelo že 17 posameznikov , letos pa je nagrajenec kar družina zakoncev Nataše in Martina Koprivc iz Župnije Mirna.

Ne gre za čisto običajno družino, ampak najštevilčnejšo v novomeški škofiji. z enajstimi otroki in vsestransko dejavno v domači župniji. Prihaja iz Stare Gore v Župniji Mirna. Oče Martin je po poklicu živilski tehnik, mati Nataša pa se posveča domačemu gospodinjstvu. Poleg tega upravljajo tudi manjšo kmetijo. Od otrok sta najstarejša Matevž in Tina že zaposlena, Tamara je študentka, Anita in Nika obiskujeta Gimnazijo Novo mesto, Pika, Nina, David in Manca Osnovno šolo Mirna, Ema in Žak Martin pa sta še doma. Najmlajšega člana so se v družini razveselili lansko leto.

V družini vlada ljubezen, medsebojna pomoč, vera

Vsi otroci so pridni, kar se vidi tudi po šolskih spričevalih in številu priznanj, ki jih prinašajo domov ob koncu šolskih let. Anita je kot vsestransko dejavna, uspešna dijakinja, pevka v domačem zboru in animatorka na letovanjih otrok v okviru Karitas prejela državno priznanje za naj-dijakinjo v šolskem letu 2018/19.

V družini vlada vzdušje vere in ljubezni. Stremijo k medsebojni pomoči in se medsebojno spodbujajo. Starejši otroci radi sodelujejo pri najrazličnejših opravilih in pomagajo staršem pri vzgoji mlajših. Otroci se že od malih nog učijo dela, sodelovanja, pomoči sočloveku. Radi pomagajo doma in pri opravilih na kmetiji, a se tudi poveselijo ob glasbi, petju in pogovorih.

Kot pravijo v obrazložitvi Jožefovega odličja, družina Koprivc dejavno sodeluje v župnijskem življenju, predvsem pa lepša bogoslužje s svojimi glasovi. Oče Martin in kar šest hčera poje pri zboru Kulturnega društva Matija Tomc Mirna, ki je hkrati tudi župnijski cerkveni zbor. Z zborom obiskujejo tudi župnije v bližini okolici – dekaniji – in v širšem okolju, tako na cerkvenem kot prosvetnem področju. Udeležujejo se različnih revij in tekmovanj.

L. Markelj