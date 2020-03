Dva Maročana skrita med tovorom

Okoli 9. ure je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznih tovornega vozila registrskih oznak Bosne in Hercegovine. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so v tovornem delu našli dva državljana Maroka, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Po zaključenem postopku so tujca predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 25 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Prilipe in Velike Vodenice izsledili in prijeli 25 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 16 državljani Bangladeša, osmimi državljani Pakistana in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

Vlomil v vikend, odnesel pa nič

Na Trški gori pri Novem mestu je med 17. in 18. marcem nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 300 evrov premoženjske škode.

