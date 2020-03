Pošta Slovenije obvešča svoje uporabnike

19.3.2020

Pošta Slovenije je z namenom preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom in zaščito zaposlenih sprejela dodatne ukrepe. Uporabnike storitev pozivamo, da gredo na pošto samo v primeru, če je to zares nujno potrebno. Prav tako naprošamo prebivalstvo, da se vzdržijo spletnega nakupovanja za ne nujne stvari. Večina poštnih poslovalnic bo od 19.3. dalje odprta od 9. do 15. ure, oziroma od 9. do 11. ure. Ob sobotah pošte ne bodo poslovale, hkrati pa ne bosta poslovali dežurni pošti.

Na Pošti Slovenije pozivamo vse prebivalce, da v skrbi za zdravje zaposlenih in vseh uporabnikov poštnih storitev upoštevate spodnje nasvete:

NE HODITE V POSLOVALNICE, ČE NI NUJNO

Prosimo, v poštne poslovalnice se odpravite le, če je to nujno potrebno. Vstopajte eden po eden. V poštnih poslovalnicah je lahko sočasno zgolj toliko strank, kolikor je delujočih poštnih okenc. Upoštevajte priporočeno varnostno medsebojno razdaljo. Če so vsa okenca zasedena, počakajte pred vhodnimi vrati poslovalnice, da pridete na vrsto.

PAKETE NAROČAJTE IN PREVZEMITE NA ALTERNATIVNIH MESTIH, ki ne vključujejo fizičnega kontakta

Koristite našo mrežo PAKETOMATOV ali dogovorite dostavo na dogovorjeno mestu npr. pri vhodu, pred garažo ipd. Storitve, kot so vnos/odvoz blaga v/iz stanovanje naslovnika, dostava ob določenih urah ipd. pa se do nadaljnjega ne bodo izvajale.

NE PLAČUJTE PO POVZETJU

Prejemniki paketov za plačilo koristite načine direktnega plačila spletnim trgovcem (s plačilom po predračunu ali s plačilnimi karticami). Izogibajte se plačevanju po povzetju in minimalizirajmo stike z dostavljavci, gotovino.

PAKETE PREVZEMAJTE PRED VRATI

Ne čakajte na pismonošo. Tudi za redno pošto ne. Vse, kar se da vložiti, bo pismonoša vložil direktno v hišni predalčnik, paket pa pustil kot dogovorjeno.

Primopredaja paketov poteka izključno na prostem. Dostava na želen časovni okvir se trenutno ukinja, torej dostava do 10. ure, po 16. uri in dostava med 18. in 20. uro več niso možne.

Hkrati pa pozivamo SPLETNE TRGOVCE, da zaradi minimiziranja osebnih kontaktov pri vročanju pošiljk do nadaljnjega svoje kupce usmerjajo na spletna plačila in se IZOGNEJO posebnim storitvam, kot so ODKUPNINA (plačilo po povzetju), AR (povratnica), POD (podpis naslovnika) in DOB (dobavnica).

Prav tako vas obveščamo, da začasno ukinjamo dostavo v časovnih oknih (do 10. ure, po 16. uri in dostavo med 18. in 20. uro). Storitve, kot so vnos/odvoz blaga v/iz stanovanje naslovnika ipd., pa se do nadaljnjega ne bodo izvajale.

V ČASU PORASTA SPLETNIH NAROČIL prosimo za RAZUMEVANJE IN POTRPLJENJE pri morebitnih zamikih pri dostavi.

VROČANJE POŠILJK BREZ FIZIČNEGA KONTAKTA

V postopkih vročanja poštnih pošiljk v dostavi SPREJEMAMO ukrepe, s katerimi se želimo izogniti osebnemu stiku med pismonošo in naslovnikom, vse z namenom, da se čim več vročitev opravi brez fizičnega kontakta oz. brez podpisa o prevzemu pošiljke.

NA KAKŠEN NAČIN BOSTE V NASLEDNJIH DNEH OBVEŠČENI O PRISPELIH POŠILJKAH IN NASVETI GLEDE PREVZEMA POŠILJK:

• Za pošiljke, ki se vročajo po posebnih zakonih (ZUP, ZKP, ZPP idr.) velja:

◦ pisma »ZPP posredno« vam bomo takoj vložili v hišni/izpostavljeni predalčnik,

◦ za pisma, ki se vročajo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) in Zakonu o pravdnem postopku (ZPP osebno vročanje), boste prejeli obvestilo/sporočilo o prispeli pošiljki, vendar, če to ni nujno potrebno, jih ne hodite iskat na pošto, saj jih boste v skladu z zakonodajo po poteku roka za prevzem na pošti prejeli v svoj hišni/izpostavljeni predalčnik,

◦ za ZKP - pisma in ZSReg/ZFPPIPP - pisma boste prejeli obvestilo/sporočilo o prispeli pošiljki. Pošiljko v roku za prevzem prevzamete na pošti.

• Priporočena pisma brez storitev se vložijo v hišni/izpostavljeni predalčnik.

• Za prevzem paketne pošiljke in pošiljk Hitre pošte se s pismonošo telefonsko ali na ustrezni razdalji dogovorite za dostavo na dogovorjenem mestu na način, da se pošiljka vroči brez fizičnega kontakta.

• Vsebino telegramov bomo poskušali naslovnikom predati po telefonu oz. dostaviti kot navadno pismo.

• Za vse vrste nakaznic (poštne, pokojninske, denarna nakazila – nakaznice UPN), priporočene pošiljke s storitvami (AR, ODK, DOB, POD…), vrednostna pisma, priporočena pisma z bančnimi karticami, praviloma prejmete obvestilo v hišni predalčnik, pošiljko pa prevzamete na pošti. Če obstaja možnost izvedbe, s katero se pismonoša in vi strinjate, lahko koristite BREZKONTAKTNO VROČANJE in strogo sledite navodilom v nadaljevanju:

◦ ob vročitvi se lahko (če in kjer obstaja možnost) dogovorite, da se znesek gotovine odloži na primerno mesto (npr. okenska polica…), s čimer se izognete fizičnemu kontaktu,

◦ zagotovite priporočeno razdaljo (1,5 m).

Takšnega načina naj se poslužujejo ranljive skupine (starejšim, gibalno oviranim…), ki prevzem pošiljk težko opravijo na izročilnih poštah. Podpis v tem primeru ni potreben, saj je izvedena brezstična predaja pošiljke.

V danih razmerah želimo za vse zaposlene vzpostaviti takšen način dela, ki bo v največji možni meri v prvi vrsti zaščitil zaposlene v Pošti Slovenije in vse uporabnike poštnih storitev.

Aktualne informacije spremljajte na www.posta.si.

