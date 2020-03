V Krki delo poteka nemoteno, za zaščito zaposlenih dodatno poskrbeli

19.3.2020 | 14:15

V novomeški tovarni Krka zaradi koronavirusa vsi procesi tečejo normalno. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Glede vpliva koronavirusa na poslovanje skupine so zapisali, da v tem trenutku ne beležijo negativnih posledic. Pred njegovo razširitvijo so v začetku leta poskrbeli za dovolj velike dobave surovin, s čimer so omogočili, da so procesi v čim večji meri potekali nemoteno. Sprejeli so več ukrepov in nato še dodatne z namenom zaščite zdravja vseh zaposlenih in posledično zagotavljanja neprekinjenega poslovanja, kar je za proizvajalca zdravil, kot je Krka, poglavitni cilj, so še zapisali ob objavi nerevidiranih izkazov za lani.

Lani z največjo prodajo in dobičkom doslej

Skupina Krka je lani ustvarila 1,49 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 12 odstotkov več kot predlani. Čisti dobiček se je povečal za 40 odstotkov na 244,27 milijona evrov. "Lani smo dosegli največjo vrednost prodaje in najvišjo vrednost čistega dobička v zgodovini podjetja," so sporočili iz Krke.

Krka je predhodno oceno lanskih poslovnih rezultatov objavila konec januarja. Številke se pri prihodkih ne razlikujejo, čisti dobiček pa je malenkost višji od predhodne ocene v višini 242,1 milijona evrov. Z lanskimi rezultati se je na sredini seji seznanil tudi nadzorni svet, so navedli in ocenili, da lanski rezultati kažejo, da je "strategija skupine Krka dobro zastavljena".

Rast prodaje je skupina dosegla v vseh prodajnih regijah in na večini trgov. Povečala je prodajo vseh skupin izdelkov in storitev. Vsi pomembnejši podatki o poslovanju so se lani izboljšali tudi v družbi Krka. Ta je ustvarila 1,39 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov več kot v letu 2018. Čisti dobiček je bil nekoliko višji od predhodne ocene, zrasel je za 53 odstotkov na 249,41 milijona evrov.

O domnevnem podkupovanju v Romuniji

Glede domnevnega podkupovanja v Romuniji, o katerem so januarja pisali romunski mediji, so v danes objavljenem poročilu nerevidiranih konsolidiranih izkazov ponovili, da je pregled pokazal, da je imelo njihovo odvisno podjetje v Romuniji ustrezna navodila matične družbe, ni pa možno povsem izključiti, da je v preteklosti kakšen posameznik v njem kršil interna navodila ter pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja.

L. M.