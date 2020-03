V Metliki največja težava zaščitna oprema in kadri v zdravstvu

19.3.2020 | 12:10

V Metliki se stanje počasi normalizira.

Metlika - V Metliki je - kot smo že poročali - po daljšem zaprtju zaradi možnosti okužbe danes začel s prilagojenim delom tamkajšnji zdravstveni dom. V metliškem domu starejših, kjer imajo podobno kot drugje težave z zagotavljanjem zaščitne opreme, pa so se lotili urejanja negovalnega oddelka za primer širjenja okužbe. V okviru danih razmer se sicer stanje počasi normalizira.

Metliški župan Darko Zevnik je po poročanju STA povedal, da metliški zdravstveni dom za zdaj skrbi le za nujno medicinsko pomoč in za nujne preglede, vendar ne za obolele z znaki akutne okuženosti dihal. Za te sicer velja, da je vstopna točka zanje še vedno v novomeški bolnišnici.

V metliškem domu starejših občanov, kjer so testirali vse varovance in osebje ter med temi odkrili sedem okuženih stanovalcev in pet zaposlenih, je po županovih besedah zdaj največja težava pomanjkanje zaščitne opreme. S to jim je že dvakrat pomagala metliška civilna zaščita, novo pošiljko zaščitnih sredstev pa bo občina v Ljubljani prevzela danes.

Metliški gasilci, občina, civilna zaščita in Rdeči križ so tudi v domu starejših občanov v sredo pomagali očistiti njegov do zdaj prazen starejši del, ki ga bodo lahko v primeru širjenja okužbe uporabili za negovalni oddelek.

Kot drugo težavo omenjene ustanove je navedel pomanjkanje kadra zaradi bolniške odsotnosti. Problem naj bi sicer s prerazporejanjem in drugimi ukrepi še danes rešili, je še povedal Zevnik.

L. M.