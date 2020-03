Slovenija pri preskrbi zaščitnih mask žrtev kriminalcev

19.3.2020 | 13:25

500 tisoč mask je danes le prišlo v Slovenijo.

Preskrba z zaščitnimi maskami je trenutno glavni problem naših mnogih zdravstvenih in drugih ustanov. A s preskrbo se zapleta.

Kot je minister za obrambo Matej Tonin, je Slovenija naročila in danes pričakovala tri milijone zaščitnih mask, ki jih je naročila v tujini, a je prišlo do zapleta in za njimi se je izgubila vsaka sled. Po njegovih besedah je policija ugotovila, da gre za klasično prevaro. Policija naj bi tovrstne zlorabe prioritetno preganjala.

"Obljubljena nam je bila dobava mask, minister za gospodarstvo je bil v stiku z voznikom. Ob 14.30 je ta voznik dejal, da je v carini v Sežani, ob 17.30 naj bi bil od tam izpuščen, ob 18. uri se je javil, da bo natočil gorivo v Postojni in bodo maske zdaj zdaj v Ljubljani. Potem smo z njim izgubili stik," je v današnji izjavi za medije zaplet pri nabavi zaščitnih mask, ki jih izpostavljeni potrebujejo za zaščito pred novim koronavirusom opisal Tonin.

Povedal je še, da so takoj poklicali vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Antona Travnerja, policija se je nato takoj angažirala in ugotovila, da gre za klasično prevaro. Maske so naročili pri podjetju Global Promet, katerega direktor je Emir Begović iz Bosne in Hercegovine. "Ta prevoz in te maske niso nikoli obstajale," je dejal Tonin.

Policija bo take zlorabe prednostno obravnavala

Policija bo zdaj tovrstne zlorabe in vojno dobičkarstvo jemala kot prioriteto in še posebej preganjala. Ob tem pa je dejal, da je "dobra stran tega, da država ni še nič plačala in državni proračun torej ni bil oškodovan". Še v sredo zvečer je namreč Tonin dejal, da je po njegovih informacijah Slovenija že plačala 10 milijonov mask, a je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek danes pojasnil, da zavod za blagovne rezerve doslej ni ničesar plačal vnaprej. "Vse posle delamo tako, da jih plačamo po dobavi," je dodal.

Danes 500 tisoč mask dobili, do konca tedna še 1,5 milijona

V skladišče civilne zaščite v Rojah so dopoldne sicer dostavili 400 tisoč troslojnih zaščitnih mask dobavitelja Sanolabor. Že zjutraj so Slovenske železnice v skladišče dostavile približno 100 tisoč mask, tako da so najnujnejše potrebe v tem trenutku pokrite, je ob robu dobave še dejal Počivalšek.

Tonin je napovedal, da bodo do konca tedna skušali realizirati še načrtovano dobavo 1,5 milijona zaščitnih mask tipa FFB2, v začetku naslednjega pa enako število mask FFP3.

L. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Franci D Obnašajo se kot otroci! Preglej samo prijavljene komentatorje