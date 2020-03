V Krškem še nihče okužen. Zaščitne opreme komaj dovolj.

19.3.2020 | 15:30

Krški župan Miran Stanko. (Foto: arhiv DL)

Krško - Občina Krško pri zagotavljanju zaščitne opreme za zajezitev okužbe z novim koronavirusom deli usodo preostale države. Te akutno primanjkuje, občina je nekaj malega zaščitnih sredstev uspela zagotoviti s pomočjo štaba civilne zaščite, oprema pa je na voljo le tistim, ki sodelujejo pri neposredni zaščiti oz. zdravstvu in drugim službam.

Krški župan Miran Stanko je v današnji izjavi za medije še povedal, da dodatno zaščitno opremo glede na vladne obljube pričakujejo prihodnje dni, delili pa jo bodo prednostno tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

V občini, kjer še nimajo uradno potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom, so sicer uvedli številne ukrepe. Za občane v stiski so odprli dve telefonski liniji na številkah 070 585 803 pri centru za socialno delo in 041 730 792 pri Rdečem križu. Na teh lahko ti dobijo vse potrebne informacije ali pa zaprosijo za pomoč.

V šolski kuhinji do tisoč obrokov dnevno

V primeru zaostritve stanja so za prehranjevanje zaposlenih v zaščiti in reševanju in drugih, ki jih to zanima, v Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem organizirali kuhinjo, ki bo omogočala dnevno pripravo do tisoč obrokov. Te sicer še niso aktivirali in je v polni pripravljenosti.

Za otroke, katerih starši delujejo v sistemu zaščite in reševanja, so zbrali približno 50 prostovoljcev, predvsem delavcev vzgojno-varstvenih ustanov, ki so pripravljeni pomagati pri njihovem varstvu.

Stanko je občane pozval, naj se držijo navodil pristojnih, in še poudaril pomen preventive kot edinega sredstva za zajezitev omenjene okužbe.

V ZD Krško na voljo le en vhod

Direktorica Zdravstvenega doma Krško Tatjana Fabjančič Pavlič je dodala, da so v Občini Krško primarno zdravstveno dejavni le v tamkajšnjem zdravstvenem domu, preostale zdravstvene postaje pa so začasno zaprte. V krškem zdravstvenem domu je vstop možen le na enem vhodu, ki ga zdravstveno nadzorujejo, v sprejemni pisarni pa so okrepili službo, ki sprejema klice občanov, te usmerja v akutne ambulante za paciente in sprejema naročila.

V ZD delujejo le akutna ambulanta za odrasle, ambulanta za administrativno-svetovalno pomoč in prevezovanje ran, akutna pediatrična telefonska svetovalna ambulanta in telefonska zobozdravstvena svetovalnica, ki morebitne nujne primere usmerja v ZD Novo mesto. Patronažna in služba nujne medinske pomoči delujeta kot običajno. V Krškem so poskrbeli tudi za telefonsko psihološko pomoč.

Vse kontaktne telefonske številke so sicer objavljene na spletni strani ZD Krško, je dodala Fabjančič Pavličeva. Opozorila je, da bodo skupaj z ZD Brežice za otroke in mladostnike obeh občin v Brežicah organizirali enotno ambulanto za covid. Ta bo začela delovati v ponedeljek, odprta bo vsak dan med 7. uro in 19. uro.

L. M.