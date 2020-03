To je seznam upravičencev za zaščitno opremo

19.3.2020 | 17:30

Foto: M. Ž., arhiv DL

Novo mesto - Štab civilne zaščite Mestne občine Novo mesto zbira podatke o potrebah po zaščitni opremi. Upravičenci lahko podatke o svojih potrebah posredujejo do jutri, 20. marca, do 12.00 ure, na e-naslov: nina.kotar@novomesto.si, so sporočili iz občine.

Na seznamu upravičencev so taksi podjetja (maske), pogrebna podjetja (maske, očala, rokavice, zaščitne obleke), center za pomoč na domu (maske, rokavice), pralnice perila in čistilnice (maske, očala, rokavice), Rdeči križ in Karitas (maske, rokavice), prostovoljne in poklicne gasilske enote (maske), komunalna podjetja (maske, očala) in trgovine z živili (maske, očala).

M. Ž.