Gorela suha trava, podrast, grmičevje

19.3.2020 | 18:15

V Šmarjeških Toplicah je ob 14.10 uri gorela suha trava, podrast in grmičevje. Gasilci PGD Šmarjeta so pogasili požar na površini okoli 2400 kvadratnih metrov.

Dvajset minut kasneje pa je podrast gorela v Mali Gori v občina Kočevje. Posredovali so gasilci PGD Stara Cerkev, ki so pogasili požar podrasti in grmovja na površini približno 100 kvadratnih metrov. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

