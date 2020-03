Vlada sprejela odlok o začasni prepovedi zbiranja in gibanja na javnih površinah

19.3.2020 | 20:15

Foto: B. B., arhiv DL

Ljubljana - Vlada je za zajezitev epidemije koronavirusa do nadaljnjega v skladu z napovedjo prepovedala gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter prepovedala dostop na javna mesta in površine. Odlok predvideva tudi nekatere izjeme.

Kot piše na spletni strani Vlade, se odlok ne uporablja za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljen za:

- prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

- opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,

- dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

- dostop do drogerij in drogerijskih marketov,

- dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,

- dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,

- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

- dostop do mest za prodajo hrane za živali,

- dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,

- dostop do storitev za nujne primere,

- dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in prodajo semen, krmil in gnojil,

- dostop do bencinskih črpalk,

- dostop do bank in pošt,

- dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,

- dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

- dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,

- dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,

- dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,

- dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev.

Podrobnejšo opredelitev teh izjem za območje posamezne lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom, ki se javno objavi.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru zgoraj navedenih izjem dovoljuje tudi:

- skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,

- skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Odlok začne veljati danes opolnoči in velja do preklica, globe za prekrške pa se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni.

Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati odredbi o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih in ter o prepovedi zbiranja na določenih športnih in drugih dogodkih na javnih mestih na prostem.

M. Ž.