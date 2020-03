Vas zanima delo pomožnega policista?

20.3.2020 | 08:05

Foto: Spletna stran policija.si

Ljubljana - Policija z javnim razpisom k sodelovanju vabi kandidate za pomožne policiste. Kadidati lahko vloge oddajo do 14. avgusta, tisti, ki bodo uspešno opravili izbirni postopek, se bodo predvidoma marca prihodnje leto udeležili še osnovnega usposabljanja.

Kot so na Policiji zapisali na svoji spletni strani, se lahko prijavijo vsi, ki so že zaposleni za določen ali nedoločen čas, pa tudi brezposelni, študenti, upokojenci, če izpolnjujo razpisne pogoje, kot so na primer starost, in sicer od dopolnjenega 18. leta do 60. leta, ustrezne psihofizične sposobnosti, srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba, slovensko državljanstvo in vozniški izpit B kategorije.

In kakšne so značilnostmi dela pomožnih policistov? To so: delo na vpoklic, med drugim ob naravnih in drugih nesreča, prostovljna služba, ne gre za delovno razmerje, ampak pogodbeni odnos s Policijo, za policijske naloge bodo kandidate usposobili, plačilo pa bodo prejeli za opravljeno delo in za pripravljenost.

M. Ž.