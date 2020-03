Vnele so se saje, gori tudi v naravi

Včeraj ob 17.47 uri so se v naselju Malo Hudo, občina Ivančna Gorica, v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta vnele saje. Pred prihodom gasilcev so stanovalci požar delno pogasili. Gasilci PGD Ivančna Gorica so ga dokončno pogasili, očistili dimnik ter odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Travniški požar

Ob 15.37 je v naselju Ravni Dol, občina Ivančna Gorica, gorela trava. Gasilci PGD Krka in Zagradec na Dolenjskem so pogasili približno 500 kvadratnih metrov travnate površine.

Sicer v državi velja velika požarna ogroženost in je prepovedano kuriti v naravi.

Gorel je avto

Včeraj ob 5.40 je v Kriški vasi v občini Ivančna Gorica gorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Kriška vas, ki so pogasili požar, umaknili vozilo in očistili cesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7:30 do 10:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJURIJ na izvodu VAS LEVO;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC, na izvodu ŠENTLOVRENC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

