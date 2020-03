Poziv podjetjem v trebanjski občini

20.3.2020 | 09:00

Trebnje - Te dni je veliko vprašanj in pobud o prekinitvi delovnega procesa v podjetjih, ki poslujejo v občini Trebnje. »Občinski štab CZ in tudi župan Občine Trebnje nimata nobene pristojnosti, ki bi omogočala sprejetje sklepa o zaprtju podjetij oziroma njihove proizvodnje. Je pa vsekakor vprašanje o smiselnosti takega ravnanja smotrno in na mestu. Zato tako štab CZ Občine Trebnje in župan predlagamo, da vsa podjetja podvzamejo ustrezne ukrepe,« piše v pozivu podjetjem v trebanjski občini, pod katerega sta ste podpisala Vinko Ribič, poveljnik občinskega štaba CZ Trebnje, in župan Alojzij Kastelic.

Ta se zaveda, da je v teh časih zelo pomembno, da podjetja še naprej delujejo, a pomembno je tudi zdravje vseh zaposlenih. S pozivom predlagajo podjetjem h kontroli vstopa zaposlenih oziroma naj podjetja dovoljujejo vstop samo zdravim delavcem, naj organizirajo delo na način čim večjega zmanjšanja medsebojnih stikov ter zagotavljanja najvišjega možnega standarda higiene med zaposlenimi in uporabo zaščitnih sredstev (razkuževanje, zračenje prostorov, uporaba rokavic …) in možnost dela od doma, kjer je to le mogoče glede na delovni proces.

»Prav tako pa menimo, da je prav in družbeno odgovorno, da morebitni okuženi ali tisti, kateri kažejo znake okužbe z virusom, ostanejo doma in o tem obvestijo delodajalca, da podvzame ustrezne ukrepe s ciljem preprečevanja hitrega širjenja okužbe,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Vsem sporočajo tudi, da lahko morebitne potrebe po zaščitni opremi sporočite na naslov: info@trebnje.si, kjer bodo to zabeležili ter v primeru, da bodo razpolagali z ustrezno opremo, jo bodo tudi razdelili.

