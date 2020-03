Sadjarji pozor, v naslednjih dneh možnost pozebe

20.3.2020 | 10:15

Ali nam letos grozi še pozeba? (Foto: R. N., arhiv DL)

Ljubljana - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča sadjarje, da je po navedbah Agencije RS za okolje za začetek prihodnjega tedna napovedana možnost jutranjih pozebnih temperatur, kar lahko prinese pozebo cvetov oz. rodnega nastavka.

Predvideva se, da so jablane v teh toplih dneh napredovale do fenološke faze, ko bo velika možnost pozebe rodnega nastavka v primeru napovedanih jutranjih temperatur, te naj bi se po napovedi vremenoslovcem spustile do minus štiri stopinj Celzija.

Sadjarji lahko vse aktualne in dodatne informacije oz. tehnološka navodila za varstvo sadovnjakov pred spomladansko pozebo najdete na spletnih straneh Javne službe v sadjarstvu.

R. N.