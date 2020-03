Tatovi v teh dneh ne počivajo

20.3.2020 | 11:00

Foto: arhiv DL

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih dneh obravnavali pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Obravnavali so tudi sume kaznivih dejanj groženj, ponarejanja denarja, vlomov in tatvin in posredovali zaradi požara v naravnem okolju in nezakonitih prehodov državne meje.

Ukradli vrtno orodje, kosilnico na nitko, škropilnici ...

V Črmošnjicah pri Stopičah je med torkom in četrtkom nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel vrtno orodje. Škode je za okoli 200 evrov.

Med 14. in 19. marcem je v Semiču neznanec vlomil v počitniško hišo. Ukradel je kosilnico na nitko, dve škropilnici in kompresor. Lastniku je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Na Glavnem trgu v Novem mestu je okoli 21. ure nekdo vlomil v skladiščne prostore gostinskega lokala. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil premoženjsko škodo, so sporočili s PU Novo mesto.

Prijeli 84 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Stari trg ob Kolpi, Radenci, Špeharji, Ručetna vas, Miklarji, Dolenji Radenci, in Kostanjevica na Krki izsledili in prijeli 84 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 69 državljani Pakistana, 12 državljani Afganistana, državljanom Indije, državljanom Bangladeša in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

Prepoved kurjenja

V naravnem okolju je poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Upoštevajte prepoved, da bodo interventne službe na voljo tistim, ki jih v teh razmerah najbolj potrebujejo, še opozarjajo.

R. N.