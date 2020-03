Novi koronavirus odnesel kolesarsko dirko Po Sloveniji

20.3.2020 | 12:00

Utrinek z lanskoletne zadnje etape dirke Po Sloveniji, ki se je zaključila na prenovljenem Glavnem trgu v Novem mestu. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Kolesarska dirka Po Sloveniji, ki bi morala biti na sporedu med 10. in 14. junijem, je zaradi epidemije novega koronavirusa odpovedana, so zapisali na spletni strani Kolesarskega kluba Adria Mobil, glavnem organizatorju dirke.

»V smislu organizacije bi morale v tem trenutku potekati že vse aktivnosti za izvedbo letošnje slovenske pentlje. Glede na dejstvo, da so vse aktivnosti na terenu do nadaljnjega preklicane ter da je pod vprašajem realna možnost financiranja dogodka, smo morali sprejeti odgovorno odločitev, da se letošnja dirka Po Sloveniji odpove,« je o preklicu osrednjega kolesarskega dogodka pri nas povedal Bogdan Fink, dolgoletni organizacijski direktor. Odločitev je bila vse prej kot lahka, saj so bile številne aktivnosti v organizacijskem smislu že izvedene, dogovori s partnerji projekta ter priprave na prvo javno predstavitev pa v polnem teku.

»Odločitve o preklicu nismo sprejeli z danes na jutri, temveč preudarno, skrbno in upoštevajoč širši kontekst organizacije dirke. Sprejeti ukrepi s strani države v tem trenutku ne omogočajo več nadaljnjega izvajanja organizacijskih in promocijskih aktivnosti, obenem pa se moramo zavedati tudi dejstva, da bi z nadaljevanjem aktivnosti Kolesarski klub Adria Mobil kot glavni organizator dirke pričel prevzemati preveliko odgovornost v smislu zdravja in varnosti vseh sodelujočih. Iz vsega navedenega smo v organizacijskem odboru sprejeli odločitev, da se letošnja izvedba dirke odpove,« je pojasnila Mojca Novak, predsednica organizacijskega odbora dirke.

Kolesarska dirka Po Sloveniji, ki je največji kolesarski dogodek in edina etapna dirka v Sloveniji, bi morala v letos zabeležiti že svojo 27. izvedbo. Organizacijski odbor dirke se za sodelovanje pri dosedanjem delu ter za razumevanje sprejete odločitve zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem projekta.

R. N.