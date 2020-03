Konec sezone za košarkarje, prva liga brez prvaka

20.3.2020 | 15:30

Novomeški košarkarji so se uvrstili v ligo za prvaka. Po treh odigranih srečanjih so bili na drugem mestu. A sezona se je predčasno zaključila. (Foto: R. N, arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Iz košarkarske zveze Slovenija (KZS)so sporočili, da so člani izvršnega odbora na dopisni seji sprejeli odločitev, da se tekmovanja v vseh ligah in starostnih kategorijah pod okriljem KZS za to sezono s petkom, 20. marcem, uradno končajo. Končni vrstni red v prvi ligi oziroma Ligi Nova KBM ni določen. Tako se ne določita prvak lige in ekipa, ki izpade iz tekmovanja.

»S predstavniki združenj košarkarskih klubov smo v zadnjih dneh opravili več razgovorov in prišli do skupnega zaključka, da tekmovanja v sezoni 2019/2020 končana. V tako negotovem položaju druge možnosti nismo videli in tudi klubi so bili pri tem enotni in enakega mnenja,« je odločitev pojasnil predsednik KZS Matej Erjavec.

V ligi Nova KBM ne bo zmagovalca oziroma ekipe, ki bi izpadla, saj sta bila v ligi za prvaka odigrana le dva kroga. Novomeška Krka po treh odigranih srečanjih zaseda drugo mesto, prva je sicer po le dveh odigranih tekmah Cedevita Olimpija.

Končni vrstni red v 2. SKL se določi po 20 odigranih krogih. Prvouvrščena ekipa je KK ECE Triglav, ki napreduje v Ligo Nova KBM. Iz 2. SKL izpadeta ekipi KK Parklji, izstop iz tekmovanja, in enajstouvrščena ekipa KK Ljubljana. Košarkarski klub Žoltasti Troti sezono tako zaključuje na visokem tretjem mestu.

V ligi za prvaka 3. SKL sta bili odigrana le dva kroga od predvidenih osmih. Tako se določi, da se iz 3. SKL v 2. SKL uvrstijo prvaki 1. dela tekmovanja, in sicer Nova Gorica mladi, AKK Branik Maribor in Litija. Iz tekmovanja 3. SKL ne izpade nobena ekipa. Iz 4. SKL bosta napredovala Vrtine Palir Prebold 2014 in Vrhnika.

»V tekmovalni sezoni 2020/2021 bodo v članski kategoriji sodelovale ekipe, ki bodo izpolnjevale pogoje za nastop v posameznem rangu tekmovanja: v skladu s sklepom IO KZS so pridobile pravico nastopanja iz naslova tekmovalne uspešnosti, imele bodo podeljeno licenco Komisije za licenciranje in bodo posredovale prijavo v skladu z razpisom tekmovanja,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.