Novomeščani spoštujejo prepoved zbiranja na javnih površinah

20.3.2020 | 14:00

Gostinski lokali so v teh dneh zaprti. (Foto: B. B, arhiv DL)

Novo mesto - V občinah se prilagajajo ukrepom vlade, ki je z današnjim dnem še dodatno omejila gibanje na javnih površinah. Ponekod so ljudje že doslej spoštovali ukrepe in se izogibali stikom, drugje so imeli večje težave. Nadzor za zdaj večinoma izvajajo redarji in policija, edini, ki lahko izda kazen, pa je zdravstveni inšpektorat, navaja Slovenska tiskovna agencija.

Direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto Vida Čadonič Špelič je za STA ocenila, da so Novomeščani odgovorni in resnično spoštujejo prepoved zbiranja na javnih mestih ter se zavedajo pomena vladnih ukrepov. Za nadzor nad spoštovanjem ukrepa sicer skrbi policija, je še dejala.

Na Policijski upravi Novo mesto so povedali, da danes do 12. ure ni bilo potrebno posredovanje zaradi kršitev prepovedi zbiranja. Morebitnim kršiteljem pa bodo za zdaj izrekli le opozorilo, še poroča STA.

R. N.