Policisti odkrili večjo skupino tujcev

20.3.2020 | 14:20

Foto: arhiv DL

V zadnjih dneh v slovenski policiji ponovno zaznavajo povečanje števila nedovoljenih prehodov državne meje. Kočevski policisti so danes okoli 9.30 na območju Kočevskega roga (imenovano Ušive jame) med opravljanjem nalog varovanja državne meje odkrili večjo skupino tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Po do sedaj znanih podatkih gre za 43 državljanov Pakistana. Postopki policistov s tujci še potekajo, prav tako se ugotavljajo vse druge okoliščine glede nezakonitega prehoda meje, je sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi na PU Ljubljana.

R. N.