Z novim koronavirusom potrjenih 341 okužb, drugi primer tudi v Posavju

20.3.2020 | 14:50

Ljubljana - Okužbo z novim koronavirusom so danes do 14. ure potrdili pri 341 osebah v Sloveniji, medtem ko je bilo opravljenih 10.980 testiranj, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

To je 22 več od včeraj, ko je bilo potrjenih 319 okužb z novim koronavirusom. Pri tem velja omeniti, da je okuženih po vsej verjetnosti več, saj ne testirajo več vseh sumov.

V Jugovzhodni Sloveniji je potrjenih 55 okužb, kar je 4 več kot včeraj, v Posavju pa so včeraj odkrili še drugega bolnika, in sicer v Bistrici ob Sotli.

Do danes dopoldne je bil vsaj en primer okužbe z novim koronavirusom potrjen v 92 občinah, po dva ali več pa v 47 občinah. Največja žarišča ostajajo Ljubljana, Šmarje pri Jelšah in Metlika. Število okuženih sicer ni bistveno naraslo, še največ novih okuženih so zabeležili v Kamniku, tri.

občina novo skupaj

--------------------------------------

LJUBLJANA 2 76

ŠMARJE PRI JELŠAH 2 33

METLIKA 24

ROGAŠKA SLATINA 2 10

DOMŽALE 1 8

MARIBOR 1 8

ŽIROVNICA 1 7

KAMNIK 3 6

NOVO MESTO 6

PIVKA 6

SEMIČ 6

SLOVENJ GRADEC 6

SLOVENSKA BISTRICA 1 6

POSTOJNA 5

TREBNJE 5

VELIKE LAŠČE 5

HORJUL 4

KRANJ 4

ŠMARJEŠKE TOPLICE 4

ČRNOMELJ 3

IZOLA 3

KOPER 2 3

PIRAN 3

RAVNE NA KOROŠKEM 3

RIBNICA 3

BREZOVICA 1 2

CELJE 1

DRAVOGRAD 1 2

GORJE 2

HAJDINA 2

JESENICE 1 2

KIDRIČEVO 2

LENART 2

LENDAVA 2

LITIJA 2

LJUTOMER 1 2

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 2

MORAVČE 2

MURSKA SOBOTA 2

PTUJ 2

RADOVLJICA 2

ŠENTJUR 2

ŠKOFJA LOKA 2

TOLMIN 2

VERŽEJ 2

VODICE 2

ŽETALE 2

BELTINCI 1

BISTRICA OB SOTLI 1 1

BLED 1

BOHINJ 1

BREŽICE 1

CERKLJE NA GORENJSKEM 1 1

ČRNA NA KOROŠKEM 1

DOBRNA 1 1

DOL PRI LJUBLJANI 1

DOLENJSKE TOPLICE 1

DUPLEK 1

GROSUPLJE 1

HOČE - SLIVNICA 1

HRPELJE 1 1

IDRIJA 1 1

ILIRSKA BISTRICA 1

IVANČNA GORICA 1

KOBILJE 1

KOČEVJE 1

KOMENDA 1

KOZJE 1

KUNGOTA 1

LOGATEC 1

LOVRENC NA POHORJU 1

LUKOVICA 1

MIRNA 1

MOZIRJE 1

NAZARJE 1

NOVA GORICA 1

PESNICA 1

PODČETRTEK 1

PODVELKA 1

PREDDVOR 1

PREVALJE 1

SEŽANA 1

ŠEMPETER - VRTOJBA 1

ŠMARTNO PRI LITIJI 1

ŠOŠTANJ 1

TIŠINA 1

TRZIN 1

VITANJE 1

VOJNIK 1

VRHNIKA 1

ŽALEC 1

ŽUŽEMBERK 1

tuji državljani 5

-------------------------------------

skupaj 24 341

R. N.