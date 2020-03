Nesreča s štirikolesnikom

20.3.2020 | 18:45

Ilustrativna fotografija

Malo pred 8. uro so gasilci GRC Novo mesto priskočili na pomoč lastnikom mačka, ki se je v Gornji Težki Vodi zagozdil med veje lipe. Gasilca sta ga s pomočjo avtodvigala rešila z drevesa.

Precej bolj resno je bilo posredovanje ob 16.50 uri, ki so gasilci GRC Novo mesto in reševalci Zdravstvenega doma Novo mesto odhiteli na pomoč v Srednje Grčevje, kjer se je voznik prevrnil s štirikolesnikom. Reševalci so ga oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, gasilci pa so poškodovanega voznika po strmem terenu prenesli do reševalnega vozila.

B. B.