Svetniki zaradi virusa dopisno

21.3.2020 | 16:30

Gostinski lokali lahko zaradi posameznikov, ki namerno podaljšujejo postopek, na izdajo dovoljenja za podaljšanje obratovalnega časa, čakajo tudi po več mesecev. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija novega koranavirusa, je namesto napovedane redne seje občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v četrtek in petek potekala dopisna seja.

Kot so sporočili z novomeške občine, so svetniki na njej v prvi obravnavi sprejeli spremembe odloka, s katerimi urejajo izdajo soglasij za podaljšano obratovanje gostinskih lokalov. S tem želi občina poenostaviti postopke in odpraviti nejasnosti pri pridobivanju soglasja. Nov odlok, ko bo sprejet, naj bi občinski upravi omogočil izdajo soglasja v zakonsko predpisanih 15 dneh. Trenutno morajo namreč v nekaterih primerih gostinci za izdajo soglasja izpeljati celo redni upravni postopek, ki ga lahko zainteresirani posamezniki močno ovirajo. Trenutno lahko tak postopek trajal več mesecev oz. celo več kot pol leta.

Po skrajšanem postopku so svetniki potrdili tudi spremembo odloka o odmeri komunalnega prispevka, ki se nanašajo na olajšave pri odmeri prispevka za objekte, ki so predvideni za rušenje. Dopolnjena merila opredeljujejo tudi površine gradbene parcele za objekte, ki se legalizirajo v skladu z novo gradbeno zakonodajo.

Svetniki so potrdili tudi županovo odločitev o začasni brezplačni uporabi javnih parkirišč, ki je bila sprejeta v začetku tedna, po tistem, ko je vlada z namenom preprečevanje širjenje koronavirusa prepovedala delovanje vseh vrst javnega potniškega prometa. Kot pojasnjujejo na občini, lahko župan v izrednih okoliščinah tako odločitev sprejme sam, jo pa mora občinski svet naknadno potrditi.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki podali pozitivni mnenji k imenovanju Mete Potočnik za ravnateljico Vrtca Pedenjped in Damjane Gruden za ravnateljico Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole na Šolskem centru Novo mesto. Obe to delo opravljata že sedaj.

B. B.