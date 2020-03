Zagorelo v kurilnici hiše, lastnik uspel z gašenjem

21.3.2020 | 07:45

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 21.05 je v Dolenji Nemški vasi v občini Trebnje zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Lastnik hiše je začetni požar pogasil še pred prihodom gasilcev. Gasilci PGD Ponikve in PGD Trebnje so prezračili prostore in s termo kamero pregledali kurilnico.

Gorele saje v dimniku

Včeraj ob 19.49 so v Češči vasi v občini Novo mesto gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili goreče saje in očistili dimnik. S termo kamero so pregledali dimnik in okolico dimnika. Gasilci PGD Prečna so ostali na gasilski straži.

Razglašena požarna ogroženost

Spomnimo še, da je Vlada od včeraj naprej razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Razglas ne velja za območja s snežno odejo.

V naravnem okolju je poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Pristojni organi bodo v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor.

L. M.