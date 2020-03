Za elektriko bomo plačevali manj

21.3.2020 | 11:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije. Po ocenah bo to znižalo račun za električno energijo za povprečno gospodinjstvo za okrog 20 odstotkov.

Odlok se izdaja v okviru ukrepov za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Z odlokom se začasno poseže v obveznost plačila prispevkov, na način, da za čas od 1.3.2020 do 31.5.2020 mali poslovni in gospodinjski odjemalci električne energije ne plačujejo prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Strošek elektrike nižji še za del omrežnine

Agencija za energijo je danes z izrednim ukrepom uveljavila spremembo tarifnih postavk za obračun omrežnine. Za obdobje od 1. marca do 31. maja 2020 se gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ne bo obračunala tarifna postavka za obračunsko moč oziroma bo cena za to postavko 0,00 evrov na kilovat, so sporočili iz Agencije za energijo.

Povprečen mesečni strošek gospodinjstva in manjše poslovne uporabnike za elektriko znaša okoli 50 evrov. Omrežnina se bo za te uporabnike znižala za 33 odstotkov, ob nespremenjeni porabi bo celoten račun nižji za 14 odstotkov, so preračunali na agenciji.

Skupaj z ukrepom vlade, na podlagi katerega gospodinjski odjemalci in mali poslovni odjemalci v istem obdobju ne bodo plačevali prispevkov za proizvodnjo iz obnovljivih virov energije, bo njihov skupni mesečni prihranek približno 27 odstotkov.

S tem se na agenciji odzivajo na socialne in gospodarske posledice širjenja koronavirusa, so poudarili.

L. M.