Trgovine odprte do 18. ure

Opolnoči so začele veljati spremembe odloka, s katerimi je vlada minimalni delovni čas živilskih prodajaln skrajšala na 18. uro. S tem je odgovorila na zahteve sindikata delavcev trgovine, ki je v primeru, da bi morale vse trgovine ostati odprte najmanj do 20. ure, grozil s stavko. Določen obratovalni čas ne velja več za manjše trgovce.

Vlada je na petkovi dopisni seji sprejela spremembe odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji. Za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, je z njim določila obratovalni čas od vsaj 8. do najmanj do 18. ure.

Odprte tudi prodajalne s hrano za živali

Spremenjen odlok hkrati določa izjemo od sicer z odlokom določenega obratovalnega časa prodajaln z živili in kmetijskimi pridelki, in sicer za mikro in majhne družbe, samostojne podjetnike posameznike ter zadruge, ki bodo v skladu z odlokom lahko sami določali obratovalni čas. To je, kot je spomnila vlada, nujno zaradi organiziranja dela v okviru obstoječega kadra in običajnega obratovalnega časa. Namen določitve minimalnega obratovalnega časa je sicer preprečevanje stikov zaradi epidemije.

Vlada je natančneje določila tudi prodajalno z živili na način, da je to "prodajalna, ki v pretežni meri prodaja živila". V izjeme od prepovedi delovanja pa je dodala tudi prodajalne s hrano za živali.

Pred odhodom v trgovino, poglejte, kdaj je sploh odprta

Potem ko se nekateri trgovci delovni čas trgovin skrajšali že v torek, je že s četrtkom delovni čas nekaterih trgovin skrajšal tudi Mercator, največji trgovec v državi. Delovni čas obratovanja je danes na 61 prodajnih mestih skrajšal tudi Petrol. Potrošniki naj pred odhodom v posamezno trgovino preverijo delovni čas.

V nedeljo bodo Mercatorjeve trgovine obratovale najdlje do 15. ure, so danes sporočili iz družbe, ki ima s 464 trgovinami in 170 franšiznimi trgovinami največjo prodajno mrežo v državi.

Tudi Petrol skrajšal delovni čas

Za skrajšanje delovnega časa so se med tednom odločili tudi za 61 Petrolovih prodajnih mest. Večina teh bo v nedeljo zaprta. Le nekatera se bodo čez teden odprla pred 8. uro, najdlje bodo odprta do 18. ure. V soboto bodo odprti servisi delovali dopoldan. Za preostale Petrolove servise, ki jih je po Sloveniji skupaj 319, delovni čas ostaja nespremenjen.

Trgovine Interspar so od torka odprte od ponedeljka do petka med 10. in 18. uro, ob nedeljah med 9. in 15. uro. Trgovine Spar so večinoma odprte od 10. do 18. ure, delujoče ob nedeljah med 8. in 12. uro.

Od torka so Hoferjeve trgovine, ki jih je po Sloveniji 87, ter 60 Lidlovih trgovin od ponedeljka do sobote odprte med 8.30 in 17. oz. 18. uro, ob nedeljah pa med 8.30 in 12. uro.

Trgovine Tuš so med tednom odprte med 9. in 18. uro ter ob nedeljah med 8. in 12. uro. Nekatere manjše trgovine so izjema in imajo še krajši delovni čas.

Prva je varnost trgovcev

V Mercatorju pravijo, da je prednostna skrb namenjena zaposlenim v trgovinah. Pri skrajševanju obratovalnih časov trgovin z živili pa so upoštevali, da je treba preskrbo zagotoviti vsem prebivalcem, so dodali. "Sprejeti ukrepi so potrebni za čim bolj nemoteno oskrbo prebivalstva predvsem z živili in za preprečevanje širjenja koronavirusa. Pozivam vse kupce, da dosledno upoštevajo ukrepe, navodila zaposlenih in pristojnih služb ter da so pri nakupih strpni in solidarni," je dejal predsednik uprave Mercatorja Tomislav Ćizmić.

Podobno je izpostavil generalni direktor podjetja Spar Slovenija Igor Mervič: "Zaposleni in kupci so za nas na prvem mestu, zato smo z obzirom na trenutne razmere sklenili, da odprtje nove trgovine prestavimo. Kupcem svetujem, naj dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb, da se vsi skupaj čim prej in predvsem zdravi vrnemo v ustaljene tirnice.

