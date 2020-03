Brezplačni vpis v novomeško knjižnico

21.3.2020 | 14:30

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. (Foto: Tomislav Urh)

Novo mesto - Novomeška knjižnica, ki je zaradi hitrega širjenja koronavirusa do preklica zaprta, vsem, ki bi se v tem času želeli vpisati v knjižnico, ponuja možnost brezplačnega vpisa.

V Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto se preko spleta lahko vpišejo polnoletne fizične osebe, in sicer s spletnim obrazcem, kamor vnesejo svoje osebne podatke, kot so navedeni v njihovem osebnem dokumentu. Spletni obrazec in navodila za spletni vpis najdejo na spletni strani novomeške knjižnice.

Po opravljenem spletnem vpisu lahko člani knjižnice z domačega naslonjača dostopajo do oddaljenih knjižničnih storitev, kot sta izposoja e-knjig na portalu Biblos, prebiranje dnevnih časopisov in revij iz zbirke PressReader, ter brskajo po preostalih e-virih (dLib, Kamra, Tax-Fin-Lex itd.), ki jih knjižnica ponuja.

Na portalu Biblos lahko člani knjižnice trenutno izbirajo med preko 1.300 elektronskimi knjigami v slovenskem jeziku, zbirka PressReader pa omogoča računalniško prebiranje aktualnih izdaj časopisov in revij z vsega sveta i sicer do sedem tisoč naslovov na dan. Med prosto dostopnimi časopisi najdete več slovenskih časnikov ter vse pomembnejše svetovne časopise: The Guardian, The Independent, Il Corriere della Serra, Die Presse, Večernji list, USA Today idr.

Za informacije in pomoč so vam na voljo na e-naslovu knjiznicanm@kmj.si ali tel. št. 07 / 393 46 00 vsak delovnik med 7. in 15. uro.

L. M.