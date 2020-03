V ZD Sevnica pozivajo: Situacija je resna, zaenkrat dva okužena

21.3.2020 | 13:05

Sevnica - »Situacija, s katero se soočamo, je resna. Pozivam občane, da se držijo vseh pravil, ki so predpisana pri obvladovanju okužbe COVID-19 s strani NIJZ in MZ. Skupaj z občino, županom in štabom civilne zaščite smo pripravili informativni letak, ki ga bo po pošti prejelo vsako gospodinjstvo v občini,« je na nedavni novinarski konferenci povedala direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič.

Žal se okužbam že zaradi narave širjenja tudi v Sevnici niso izognili. Trenutno sta na njihovem območju dva potrjena primera okužbe s koronavirusom.

Med zdravstvenimi delavci ni potrjenih okužb, ravno tako nimajo potrjenih okužb v treh socialno varstvenih zavodih v občini – Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca – 350 oskrbovancev, Domu upokojencev Sevnica – 120 oskrbovancev in TDU Loka - 250 oskrbovancev. Novost je, da se s ponedeljkom zapre Zdravstvena postaja Krmelj.

Kot je povedala Tomšičeva, so v ZD Sevnica v zadnjih treh dneh vzpostavili vstopno ambulanto COVID-19 za odrasle in pediatrično COVID-19 ambulanto.

Delo v ZD Sevnica je od 23. do 29. marca predvideno po naslednjem urniku:

- vstop v ZD Sevnica je ob odsotnosti znakov infekcijskega obolenja mogoč skozi epidemiološko triažo na glavnem vhodu - tako kot je bilo vzpostavljeno že 2.3.2020

- enota nujne medicinske pomoči po nespremenjenem urnik za zagotavljanje NMP za vse občane vse dni v tednu – deluje tako kot je delovala.

- vzpostavi se COVID-19 ambulanta za odrasle vsak dan v tednu (vključno sobota in nedelja) od 7. do 20. ure. V njej se obravnavajo vsi pacienti nad 15 letom starosti, ki kažejo zanke infekcijskega obolenja – vročina, kašelj, težko dihanje, nahod driska. V COVID-19 ambulanto so pacienti po predhodni triaži zdravnika (telefonsko ali osebno) naročeni.

- COVID-19 pediatrična ambulanta vsak dan med 8. in 16. uro. Delo poteka tako kot v COVID-19 za odrasle, tudi za otroke do 15. leta starosti.

- ob tem se ambulante izbranega osebnega zdravnika družinske medicine organizirajo kot ambulanta 1, ki deluje čez teden od 7. do 19. ure in ambulanta 2, ki deluje čez teden od 7. do 15. ure. Navedene ambulante delujejo za paciente, ki ne kažejo znakov infekcijskega obolenja (obravnava kroničnih bolnikov - npr. kronične paciente, ki potrebujejo pregled) in za paciente, ki potrebujejo administrativno storitev, za katero pa pokličejo po telefonu … - predpis recepta, napotnice, bolniški stalež, telefonski posvet, naročilnico za medicinsko tehnične pripomočke…)

- otroško šolski dispanzer od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure – v ambulanti se opravljajo pregledi otrok, ki ne kažejo znakov infekcijskega obolenja. Preventivni pregledi predšolskih otrok do vključno 12 mesecev se bodo izvajali izključno ob predhodno dogovorjenih terminih.

ZD naproša uporabnike, da se jim javijo, če je le možno, preko e-pošte: Ksenija Kozorog, dr. med., spec. ped.amb.kozorog@zd-sevnica.si, 07 81 61 506 ali 051 416 573 in Danica Štebih Groboljšek, dr. med., spec. spl. med.amb.stebihgroboljsek@zd-sevnica.si, 07 81 61 504

Le nujne zobozdravstvene storitve

Od ponedeljka so odpovedane vse zobozdravstvene storitve vseh izvajalcev, ki delajo v Zdravstvenem domu Sevnica ter Zdravstveni postaji Krmelj. Organizirane so nujne zobozdravstvene ambulante v Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu Maribor, Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Kranj, Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper in Zobozdravstvenem domu Nova Gorica.

Nujna stanja v zobozdravstvu, ki zahtevajo obravnavo so: močan zobobol (huda stalna bolečina, ko analgetik več ne pomaga), akutna infekcija (vnetje, ki se kaže kot oteklina, težje požiranje, odpiranje ust, povišana telesna temperatura), večja krvavite, ki jo ni mogoče ustaviti s kompresijo ter poškodbe.

Ginekoloških pregledov ni, le za nosečnice

Od torka do preklica je spremenjen način dela Dispanzerja za ženske. Preventivni pregledi nosečnic se bodo izvajali po predhodnem telefonskem pogovoru. Navedeno velja tudi za vse do sedaj naročene pacientke.

Za preventivni pregled po porodu se je treba dogovoriti po predhodnem telefonskem pogovoru. Pacientke prosijo, naj pokličejo na telefonsko številko: 07 81 61 530. Preventivnih pregledov za nenoseče pacientke do nadaljnjega ne izvajamo.

Za informacije o receptih, napotnicah, bolniških staležih ter ostalo smo vam na voljo na telefonski številki 07 81 61 530 ter elektronskem naslovu: ginekologija@zd-sevnica.si

Patronažna služba dela več kot običajno, kajti narejeni so odpusti bolnikov iz bolnišnic, zato se na domu poleg rednega dela patronažne služba z izjemo preventive izvaja paliativna oskrba in je kontakt z izbranim osebnim zdravnikom.

Mi smo v službi za vas….

Tomšičeva je povedala, da s sodelavci vlagajo vse svoje moči v to, da zagotovijo občanom varno zdravstveno oskrbo. Razvili so svoj slogan: »Mi smo v službi, v skrbi za vas … ostanite doma za naše skupno zdravje!«.

Zdravstvenim delavcem pošiljajo apel: »Spoštovanje in razvijanje humanih vrednot zdravstvenega poklica nam je posebno sedaj, ko smo ob razglašeni epidemiji na veliki preizkušnji, vodilo in spodbuda pri zahtevnem delu in nam daje moči za osebnostno rast ter zadovoljstvo pri delu. Seveda pa zdravstveni delavci v tako stresni situaciji kot je prekinitev in čakanje na delo doma na eni strani in na drugi strani povečane psihofizične obremenitve med delom, izraziteje pokažejo svojo pravo osebnostno noto.«

