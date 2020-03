V Sloveniji od petka 42 dodatnih okužb z novim koronavirusom

21.3.2020 | 15:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Okužbo z novim koronavirusom so danes do 14. ure potrdili pri skupaj 383 osebah v Sloveniji, kar je 42 več kot v petek. Kot so še objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so doslej opravili skupaj 12.162 testiranj.

V petek je bilo do 14. ure po državi skupaj potrjenih 341 okužb, opravili pa so 10.980 testiranj.

L. M.

