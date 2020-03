Zagorelo ostrešje v Okroglici

21.3.2020 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 13.49 je v naselju Okroglice v občini Sevnica zagorelo ostrešje bivalnega objekta. Gasilci PGD Breg, Sevnica in Loka so požar pogasili in opravili pregled prostorov s termo kamero. Požar je uničil ostrešje objekta in zgornje bivalne prostore. Dežurni pri Elektro Celje je odklopil elektriko. Na gasilski straži so gasilci PGD Breg.

Poškodoval se je z motorno žago

Danes ob 11.39 se je v kraju Bukošek v občini Brežice pri opravljanju dela v gozdu z motorno žago poškodoval občan. Reševalci Nujne medicinske pomoči Brežice so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Urgentni center Brežice.

Gorel gozd nad Prečno

Danes popoldne ob 14.17 je gorel gozd nad Prečno v občini Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar mešanega gozda in podrasti na skupni površini okoli dveh hektarjev.

Gorel mešani gozd pri Metliki

Popoldne ob 17.31 je v Brezovici pri Metliki gorel mešan gozd, suha trava in podrast. Gasilci PGD Suhor so pogasili požar na skupni površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Pomagali obnemogli osebi

Ob 12.32 so na Planinski cesti v občini Sevnica, gasilci nudili prvo pomoč obnemogli osebi.

Zakaj ni bilo danes elektrike

Ob 14.49 je bila v centru Novega mesta in v naseljih na levem bregu reke Krke prekinjena oskrba z električno energijo. V izpadu je bilo 18 transformatorskih postaj in okoli 2000 uporabnikov. Dežurni delavci Elektra so okvaro odpravili do 15.45

V Brezju gorela suha trava in podrast

Ob 16.19 je v Brezju v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na skupni površini okoli 400 kvadratnih metrov.

L. M.