Policisti na državni meji obvladujejo položaj, a kako bo, ko bodo oboleli?

21.3.2020 | 19:35

Anton Travner (Foto: Primož Lavre, Reporter)

Vinica - V.d. generalnega direktorja policije Anton Travner je pozno popoldne obiskal Belo krajino in policiste na državni meji. Srečal se je s predstavniki Policijske uprave Novo mesto in policisti iz Črnomlja.

Na tem koncu države policisti varujejo več kot sto kilometrov državne meje in večina je poteka po reki Kolpi. Policisti in vojaki, ki opravljajo nadzor zelene meje, imajo v zadnjem času veliko dela zaradi nezakonitih prehodov državne meje - nazadnje so ustavili pot skupini 80 prebežnikov.

Slovenska in hrvaška policija imata sicer dogovor o vračanju tujcev, a v tem času, ko zaradi nevarnosti epidemije s koronavirusom vladajo izredne razmere, se lahko zaplete. Policisti so v sedanjih razmerah zelo obremenjeni in med delom zelo izpostavljeni nevarnosti okužb, tudi z boleznim, ki jih s seboj prinesejo prebežniki.

Kot je v izjavi za javnost povedal Travner, so slovenski policisti izjemno izpostavljeni. »Vsak dan so v stiku z ljudmi, z migranti, na terenu, saj si ne moremo privoščiti, da bi delali od doma. Zato predvidevamo, da bo del policistov zagotovo obolel in v nekem trenutku bomo soočeni z zmanjšanjem njihovega števila,« je dejal Traven in dodal, da v tem trenutku obvladuje svoj položaj.

L. M.