Lokalna hrana pri domačih kmetih

22.3.2020 | 10:50

Nakup lokalno pridelane hrane je v teh kriznih časih dobra izbira. (Foto: B. B., arhiv DL)

Sevnica - Kupovanje lokalno predelane hrane v trenutni situaciji epidemije koronavirusa, ko je vsakodnevno obiskovanje trgovin močno odsvetovano, lokalni proizvodi pa zaradi različnih razlogov ostanejo neporabljeni, zelo smiselna izbira.

Občina Sevnica je zato vzpostavila kontakt z lokalnimi dobavitelji in po dogovoru z njimi vzpostavila kontaktno mrežo lokalnih ponudnikov, ki jih občani lahko kontaktirajo za nakup lokalnih živil. Način plačila in prevzema po dogovoru določita prodajalec in kupec, vendar Občina Sevnica opozarja, da je potrebno striktno upoštevati vsa navodila NIJZ.

Občina Sevnica bo na svoji spletni strani ter na svojem Facebook profilu objavila seznam ponudnikov, hkrati pa vabi tudi vse zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje in še niso na seznamu, da pokličejo na Občino Sevnica in se z Matejo Cvetkovič dogovorijo za uvrstitev na seznam.

S kupovanjem lokalnih proizvodov občanke in občani aktivno prispevajo k omilitvi posledic razglašene epidemije koronavirusa na lokalno gospodarstvo.

L. M.