Prebudil nas je močan potres

22.3.2020 | 07:00

Potres v Zagrebu (Vir fotografije: Spletna stran EMSC)

Zagreb - Hrvaško je davi ob 6.24 stresel potres z magnitudo 5,3 in žariščem sedem kilometrov severnovzhodno od Zagreba, je sporočil evropski sredozemski seizmološki center (EMSC). Potres so čutili tudi v Sloveniji, Bosni in Hercegovini in Madžarski.

Žarišče potres je bilo 10 kilometrov pod zemeljskim površjem.

Potres so po prvih podatkih zaznali prebivalci celotne Slovenije. Iz Dobove, ki je ob meji s Hrvaško, poročajo o glasnem bobnenju, tresenju tal, s polic pa so padali razni predmeti.

Ob 7.01 smo na jugovzhodu čutili še popotresni sunek. EMSC navaja, da je imel magnitudo 5.0

Dodano ob 8.15:

Ob 7.41 je sledil še drugi popotresni sunek. Omenjeni center poroča, da je imel magniduto 3,7.

Potres v Nuklearni elektrarni Krško ni povzročil škode. Elektrarna deluje varno in zanesljivo ter na polni moči, je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi Neka Ida Novak Jerele. V elektrarni bodo vseeno opravili preventivni pregled sistemov in opreme.

