Gorele saje in podrast

22.3.2020 | 07:20

Foto: arhiv DL

V ulici Krka v Novem mestu so sinoči malo pred 20. uro gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so nadzorovali izgorevanje, pregledali okolico dimnika s termo kamero in na strehi ter v žlebovih počistili saje.

V Osredku pri Trški gori v občini Krško pa je ob 19.41 gorela podrast v gozdu na površini okoli 2500 kvadratnih metrov. Gasilci PGE Krško in PGD Leskovec pri Krškem so požar omejili in pogasili.

Ostali brez elektrike

Ob 17.26 je v naseljih Podgračeno, Ponikve, Mokrice grad, Obrežje, Slovenska vas in Laze v občini Brežice prišlo do prekinitve s električno energijo zaradi izpada daljnovoda. Napako so dežurni pri Elektru Celje odpravili ob 19.40 uri.

Sedem minut kasneje so zaradi izpada daljnovoda brez elektrike ostali tudi v Pišecah, Podgorju, Brezju pri Bojsnem, Župelevcu, Dobovi, Velikem Obrežu in Kapelah v občini Brežice. Napako so dežurni pri Elektru Celje odpravili ob 21.10 uri.

Ponoči, okoli 3.34, pa je izpadel daljnovod Mokro Polje, ki pokriva odjemalce z električno energijo od Šentjošta v občini Novo mesto do Šentjerneja, skupaj 37 transformatorskih postaj. Delavci Elektro Ljubljana so okvaro na daljnovodu odpravili.

M. Ž.