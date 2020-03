Pregled sistemov in opreme potrdil, da potres ni vplival na NEK

22.3.2020 | 13:40

Nuklearna elektrarna Krško (Foto: I. V. , arhiv DL)

Krško - Strokovnjaki Nuklearne elektrarne Krško (Nek) so po jutranjem močnem potresu v Zagrebu in okolici skladno z ustaljenimi protokoli pregledali sisteme in opremo v elektrarni. Ugotovili so, da potres nanje ni vplival, zato elektrarna še naprej obratuje zanesljivo in varno na polni moči, so sporočili iz Nek.

Tiskovna predstavnica Neka Ida Novak Jerele pa je za STA povedala, da imajo v nuklearki za primer morebitnih naravnih in drugih nesreč pripravljene različne in natančne protokole. Skladno s temi so ravnali tudi danes, tehnično osebje Neka pa je preverilo elektrarniške sisteme in komponente.

Ko so dobili potrditev, da potres ni vplival na delovanje, je elektrarna lahko brez posebnosti nadaljevala obratovanje.

M. Ž.