Do 14. ure potrjenih 414 okužb s koronavirusom

22.3.2020 | 14:15

Število potrjenih primerov do 10. ure po regijah (Foto: spletna stran NIJZ)

Ljubljana - Okužbo z novim koronavirusom so do danes do 14. ure potrdili pri 414 osebah v Sloveniji, včeraj do 14. ure jih je bilo 383. Kot so objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so doslej opravili skupaj 13.098 testiranj.

Po epidemioloških podatkih, ki smo jih na NIJZ prejeli do danes do 10. ure, do takrat je bilo potrjenih primerov 412, prihaja 144 obolelih oseb iz osrednjeslovenske regije, 73 iz savinjske, 57 iz juhovzhodne Slovenije, 37 iz podravske, 28 iz gorenjske, 16 iz koroške, 13 iz primorsko-notranjske, 11 iz pomurske in obalno-kraške, šest iz goriške ter pet iz posavske in zasavske regije. Šest obolelih je tujih državljanov. Med obolelimi je 201 ženska in 211 moških, ena oseba je umrla.

M. Ž.