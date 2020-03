Premier Janša obiskal Metliko

22.3.2020 | 18:45

Srečanja s predsednikom vlade Janezom Janšo so se med drugim udeležili direktorica Doma starejših Metlika Iva Lozar, metliški župan Darko Zevnik in predstavnik Civilne zaščite Metlika Peter Šneljer. (Foto: urad Vlade za komuniciranje)

Metlika - Predsednik vlade Janez Janša se je danes seznanil z razmerami v Domu starejših občanov Metlika, v katerem je pred časom prišlo do več okužb osebja in oskrbovancev z novim koronavirusom. Odgovornim se je zahvalil za njihovo odzivnost in kooperativnost ter zagotovil, da krizni štab in vlada delata vse, da bi širjenje virusa v Sloveniji čim bolj zajezili, pa tudi, da bi zdravstvenim in drugim ustanovam, med njimi tudi domovom za starejše, zagotovili dovolj zaščitne opreme, da se bodo lahko lažje spopadli z epidemij, so sporočili iz urada Vlade za komuniciranje.

Srečanja s predsednikom vlade so se med drugim udeležili direktorica Doma starejših Metlika Iva Lozar, metliški župan Darko Zevnik in predstavnik Civilne zaščite Metlika Peter Šneljer.

Lozarjeva je dejala, da so veseli, da so bili končno uslišani v tem, da potrebujejo pomoč. »Za jutri je dogovorjeno, da pridejo prostovoljci, prav tako medicinske sestre, da bomo lahko začeli normalno delati. Danes sta prišli tudi dve predstavnici ministrstva za zdravje, ki sta nam na razpolago kot prostovoljke in nam bosta nudili strokovno pomoč.« Na ta način bodo v domu tudi vsaj nekoliko razbremenili zaposlene, ki so bili do sedaj izredno obremenjeni.

Po besedah župana Zevnika je stanje v Metliki trenutno primerno temu, kakršno je v celotni Sloveniji. Zdravstveni dom, kjer je prišlo do prvega izbruha okužbe v Metliki, ki je bila nato prenesena tudi v dom upokojencev, je po njegovih besedah že saniran in je že začel s prilagojenim programom dela. V domu starejših pa so razmere še vedno težke. »Do sedaj smo nekako uspeli zagotavljati primerno opremo, zdaj pa upamo, da bo to potekalo bolj normalno in bodo zadeve urejene sistemsko,« je dejal župan.

Predstavnik CZ je poudaril, da metliška civilna zaščita dela z vsemi močmi. »Smo organizirani, naloge so razdeljene in delamo. Vedeli smo namreč, da smo v prvi vrsti odvisni od sebe.« Od današnjega obiska predsednika vlade si obeta predvsem to, da bodo lažje dobili zaščitna sredstva, s katerimi se bodo predstavniki civilne zaščite varneje odpravljali na intervencije, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.