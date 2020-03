Gorelo v kurilnici in v dimniku

23.3.2020 | 07:00

Včeraj ob 10.56 uri v naselju Slinovce, občina Kostanjevica na Krki, gorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Prekopa in Kostanjevica na Krki, ki so požar pogasili, očistili območje ob peči centralne kurjave in prezračili prostor. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 18.58 so v naselju Ravnik, občina Šentrupert, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentrupert so nadzorovali izgorevanje saj in pregledali okolico dimnika s termovizijsko kamero.

Ob 17.49 je pri naselju Trnovec, občina Kočevje, v gozdu gorelo listje na površini približno 1500 kvadra. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje in Šalka vas.

Zapeljal preko krožišča

Ob 23.36 je na Bizeljski cesti v Brežicah, občan z osebnim vozilom zapeljal preko krožnega krožišča in pri tem poškodoval vozilo. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter pregledali osebo. Poškodovanih oseb ni bilo.

V občini Brežice sta bili zaradi včerajšnjega potresa zabeleženi dve poškodbi stanovanj v stanovanjskem bloku. Do razpok na stropu je prišlo na Prežihovi ulici, do razpok na stropu in stenah pa na Gregorčičevi ulici v Brežicah. Obveščene so bile pristojne službe.

M. K.