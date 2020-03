Inovacije lahko prijavite po elektronski pošti

23.3.2020 | 09:15

Priznanja (Foto: spletna stran GZDBK)

Novo mesto - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) vabi vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja zbornice, da se prijavijo na razpis za podelitev priznanj za inovacije GZDBK 2020.

Razpis je od 3. februarja objavljen na spletni strani zbornice, rok za oddajo prijav pa je 3. april. Zaradi trenutne situacije v državi, epidemije koronavirusa, je dovolj, da vlogo prijavitelji oddajo po elektronski pošti na naslov andreja.vidrih@gzdbk.si, so sporočili iz GZDBK. Nagrajenci razpisa bodo razglašeni na javni podelitvi junija letos.

Kot so dejali, želijo s podelitvijo priznanj za inovacije za 2020 spodbuditi konkurenčnost gospodarstva regije, omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja in hkrati uveljaviti inovacijsko dejavnost kot gibalo trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

M. Ž.