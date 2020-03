Osumljenec umora na Potoku v priporu

23.3.2020 | 11:50

Foto: Arhiv DL

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto so v petek k preiskovalnemu sodniku privedli 32-letnega osumljenca, ki je 23. februarja v Potoku umoril 27-letno partnerico in ranil tudi sebe. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju za osumljenca, ki je bil do privedbe v bolnišnici, odredil pripor.

Prevrnil se je s štirikolesnikom

Novomeški policisti so bili v petek pred 17. uro obveščeni o nesreči voznika štirikolesnika v Srednjem Grčevju. 62-letni voznik je vozil štirikolesnik po gozdni poti po klancu navzgor in se z vozilom prevrnil, huje poškodovanega so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Pijan in brez vozniško trčil v ograjo

Danes ponoči so brežiški policisti med opravljanjem nalog naleteli na prometno nesrečo na Bizeljski cesti. 28-letni voznik je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,63 miligramov alkohola. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj se mu izvršuje ukrep prepovedi vožnje, vozil pa je neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodoval se je z motorno žago

Sevniški policisti so v soboto obravnavali nesrečo pri delu v gozdu pri Blanci. Po prvih ugotovitvah je 36-letni moški v gozdu podiral drevje in se z motorno žago poškodoval po nogi. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, policisti pa bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Povozil ga je traktor z zadnjim kolesom

Policiste PP Dolenjske Toplice pa so ravno tako v soboto iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo huje poškodovanega moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu v gozdu. Ugotovili so, da je 66-letni moški s traktorskim vitlom opravljal vleko podrtih debel. Traktor naj bi pričel drseti, moški je poskušal vstopiti v vozilo in potegniti ročno zavoro, vendar je padel, traktor pa ga je z zadnjim kolesom prevozil. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

Prijeli dva tujca

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v zadnjih treh dneh na območju krajev Loče in Obrežje izsledili ter prijeli državljana Maroka in državljana Afganistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo.

M. Ž.