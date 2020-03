Kar nekaj vlomov in tatvin

23.3.2020 | 16:30

Z dvorišča počitniške hiše v Bojanji vasi je med 8. in 20. marcem nekdo ukradel neregistriran štirikolesnik znamke Honda, ATX rdeče barve. Lastnika je oškodoval za okoli 5000 evrov.

V Cerovcu pri Črešnjevcu je med minulo sredo in petkom marcem neznanec vlomil v dve počitniški hiši. Odnesel je signalno pištolo, kosilnico, samokolnico, živila in več steklenic z alkoholnimi pijačami. Škode je za okoli 2000 evrov.

Med minulim četrtkom in soboto je na Kandijski cesti v Novem mestu nekdo vlomil v lokal in odnesel menjalni denar.

V Rajnovščah na območju PP Novo mesto je med petkom in soboto neznanec vlomil v počitniško hišo ter ukradel nahrbtno kosilnico in agregat. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

V noči na soboto je v Krškem nepridiprav vlomil v ograjen skladiščni prostor podjetja in ukradel več profilov iz nerjavečega jekla. Škode je za okoli 6000 evrov.

Med minulim torkom in včerajšnjo nedeljo, ko so bili stanovalci odsotni, je v Šmarjeških Toplicah nekdo vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je nakit, z vlomom in tatvino pa povzročil za okoli 600 evrov škode.

Včeraj med 16. in 19. uro je v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v hišo. Pregledal je prostore in ukradel zlat nakit. Škode je za okoli 2000 evrov.

M. Ž.