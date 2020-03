Na Dolenjskem in v Beli krajini prilagajajo proizvodnjo

23.3.2020 | 12:55

Tomaž Kordiš (Foto: B.D.G., arhiv DL)

Novo mesto - Na Dolenjskem in v Beli krajini je skupaj zaposlenih 650 delavcev, ki na delo dnevno prihajajo s Hrvaške. Po hrvaški petkovi prepovedi dela za dnevne migrante na tem območju se tamkajšnja podjetja njihovi odsotnosti prilagajajo s prilagajanjem poslovnih procesov. Delo brežiške in novomeške bolnišnice ni in ne bo okrnjeno, poroča STA.

Direktor novomeške Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš je za STA danes povedal, da skušajo podjetja, ki niso začasno zaustavila proizvodnje, ob odsotnosti delavcev s Hrvaške z organizacijskimi ukrepi zagotavljati varno proizvodnjo, zagotoviti tekoče delo in izpolniti zahteve ter naročila svojih naročnikov oz. kupcev. Gre sicer za skupaj 633 zaposlenih in 17 samozaposlenih delavcev s Hrvaške. Največ jih je v Metliki, 292, v Črnomlju jih je 140, v Novem mestu 174 in v Trebnjem 27 zaposlenih.

V Novem mestu gre v glavnem za zaposlene v tovarni Revoz, ki je pretekli teden za vsaj 14 dni zaustavila proizvodnjo, začasno stoji tudi proizvodnja novomeške Adrie Mobil.

Kordiš je ocenil, da omenjeni hrvaški ukrep občutijo tako velika kot tudi srednja in manjša podjetja in sicer predvsem v Metliki. To so predvsem podjetja Beti, Kolpa, Komet, KZ Metlika in manjše družbe. Večkrat gre tudi za specifične poklice, ki jih ni možno nadomestiti. V Črnomlju imajo največ delavcev s hrvaške strani meje zaposlenih v Adria domu in Akrapoviču, je še navedel.

V Posavju bi lahko omenjeni ukrep največ ovir povzročil v Splošni bolnišnici Brežice, kjer dnevno s hrvaške strani na delo prihaja šest zdravnikov. Bolnišničnega vodstva sicer doslej še ni obvestil nihče, da ne more na delo. Če bodo to storili, jih bodo namestili v bolnišničnih nadstandardnih sobah. Če bo kakšna potreba več, bodo zdravnike iz Hrvaške po govoru z brežiško občino nastanili tudi v apartmajih Mladinskega centra Brežice, je direktorica brežiške bolnišnice Anica Hribar povedala za STA.

V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo zaposlena le dva strokovna delavca s Hrvaške. Rentgenologa, ki delo opravlja od doma, in kardiologinjo, ki jo v zdajšnjih epidemioloških razmerah lahko pogrešajo, je za STA pojasnil strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto Milivoj Piletič.

M. Ž.