V metliškem domu starejših raste število okuženih

23.3.2020 | 13:10

V DSO Metlika so do zdaj odkrili 17 okuženih z novim koronavoirusom. (Foto: spletna stran DSO Metlika, arhiv DL)

Metlika - V Domu starejših občanov Metlika raste število stanovalcev z znaki okužbe z novim koronavirusom. Vsi varovanci imajo zagotovljeno 24-urno zdravniško oskrbo in pomoč. Po poročanju STA so tri okužene stanovalce z blagimi simptomi izolirali in preselili v enoto metliške Komende, kjer so za tovrstne primere namestili 17 postelj. Do zdaj so odkrili skupaj 17 okuženih. Pred tednom so imeli sicer potrjeno okuženih sedem varovancev in pet zaposlenih.

Metliški župan Darko Zevnik je za STA povedal, da je med 17-imi potrjeno okuženimi pet zaposlenih, 14 potrjeno okuženih so premestili na Golnik, dva okužena oskrbovanca metliškega doma starejših sta umrla. V izolaciji v Metliki je tudi 16 varovancev tega doma, za katere sumijo, da bi lahko bili okuženi, a jih še niso testirali, je še dodal.

Na spletni strani doma starejših so zapisali, da o spremenjenem zdravstvenem stanju posameznega stanovalca nemudoma obvestijo njegove svojce. Redno izvajajo preventivne zaščitne ukrepe, ki so jih sprejeli ob začetku pojava koronavirusa v tej ustanovi. Stanovalci se še vedno zadržujejo po sobah, zaposleni v domu pa jim skušajo zagotavljati največje možno udobje, so dodali.

Stanovalce in osebje Doma starejših občanov je sicer okužil zdravnik metliškega zdravstvenega doma, ki se je okužil v tujini.

M. Ž.