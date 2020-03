Potrjenih 442 okuženih z novim koronavirusom

23.3.2020 | 15:00

Vir: NIJZ

Ljubljana - V Sloveniji je potrenjih 442 okuženih z novim koronavirusom, opravili pa so 13.812 testiranj, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Sicer je danes v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru je umrl tretji bolnik s potrjeno okužbo koronavirusa. Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, je šlo za 67-letnega moškega, ki je bil v UKC pripeljan od doma, umrl pa naj ne bi neposredno zaradi okužbe, ampak je šlo »za kompleksno situacijo«.

Sicer je bilo danes do 10. ure na NIJZ sporočeno 440 potrjenih primerov z novim koronavirusom. Po epidemioloških podatkih, ki so jih prejeli do tedaj, 151 obolelil oseb prihaja iz osrednjeslovenske statistične regije, 78 iz savinjske, 59 iz juhovzhodne Slovenije, 44 iz podravske, 29 iz gorenjske, 18 iz koroške, 16 iz primorsko-notranjske, 12 iz obalno-kraške, 11 iz pomurske, šest iz goriške ter pet iz posavske in zasavske regije. Šest obolelih pa je tujih državljanov.

M. Ž.