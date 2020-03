Padel z lestve in se poškodoval

23.3.2020 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 12.16 je v naselju Gornje Orle v občini Sevnica občan pri opravljanju dela na višini padel z lestve in se poškodoval. Reševalci Nujne medicinske pomoči Sevnica so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v Urgentni center Splošne bolnišnice Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorele saje v dimniku

Danes ob 17.27 so na Kolodvorski cesti v Črnomlju gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so nadzorovali izgorevanje saj in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika.

Kurjenje izjemoma dovoljeno

Novomeška izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Novo mesto lastnike in upravljavce gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov obvešča, da je - zaradi razbremenitve gasilskih enot, ki so trenutno aktivno vključene v aktivnosti z zvezi s koronavirusom, zlasti pa z namenom preprečitve škode v gozdovih, sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih - v času velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene z 20. marcem, uporaba naprav ali izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar (npr. kurjenje) zaradi zatiranja preveč namnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja ter zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju izjemoma dovoljeno tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.

