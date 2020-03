Bi pomagali v domu za starejše?

23.3.2020 | 18:50

Starejši potrebujejo pomoč. Bi bili prostovoljec? (Foto: L. M.)

Ljubljana, Metlika - Čas epidemije koronavirusa lahko močno zmanjša število kadra znotraj socialno varstvenih zavodov - v domovih za starejše in posebnih domovih.

Na Slovenski filantropiji (SF) in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ne želijo, da bi se zaradi koronavirusa zmanjšala kvaliteta oskrbe ljudi. Prostovoljsko delo ne predstavlja dolgoročne rešitve pomankanja kadra, ampak samo hitri »krizni« odziv.

V skrbi za čim boljše zagotavljanje zdravja vseh vključenih k prostovoljski pomoči vabijo ljudi, stare do 55 let, ki niso (bili) v stiku z okuženimi ali drugimi bolnimi osebami in nimajo znakov okužbe z novim korono virusom oz. so zdravi . Pozivu se pridružuje tudi Slovenska filantropija - PE Hiša Sadeži družbe Metlika z vodjo Mojco Ivanušec.

Glede na potrebe posameznih zavodov bo SF prostovoljce povabila k sodelovanju. Ne glede na dejansko vključitev v prostovoljsko pomoč v dom za starejše, se vsem že zdaj zahvaljujejo za pripravljenost, s katero sporočate, da se lahko kot družba zanesemo drug na drugega.

Pomoč, ki se bo morebiti potrebovala, je naslednja:

• Pomoč pri delitvi hrane.

• Postiljanje in preoblačenje postelj.

• Transport materiala in odpadkov.

• Posamični sprehodi stanovalcev.

V primeru zares izredne situacije iščemo tudi ljudi, ki bi lahko pomagali pri negi in so za to ustrezno usposobljeni.

Poziv je dostopen na: https://www.filantropija.org/2020/03/23/poziv-prostovoljcem-za-pomoc-v-socialno-varstvenih-zavodih/

L. M.